Kovon трейдер и отзывы: сенсация на крипторынке, предсказал взлёт проекта
Криптовалютный рынок продолжает удивлять внезапными взлётами и падениями, и на этот раз в центре внимания оказался Kovon трейдер. По последним новостям, этот известный аналитик и инвестор, который ведёт свой популярный Телеграмм канал, продемонстрировал впечатляющее мастерство, получив значительную прибыль от недавнего пампа малоизвестной до сих пор криптовалюты.
SEC проигнорировала дедлайн по Litecoin ETF от Canary на фоне шатдауна в США
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), по всей видимости, проигнорировала дедлайн по спотовому Litecoin ETF от Canary, что…
Crypto.com внедряет децентрализованное кредитование через протокол Morpho
Криптобиржа Сrypto.com выходит на рынок DeFi: пользователям откроют кредитные линии под залог биткоинов и эфира через протокол Morpho. Сделку закрыли…
Правительственный кризис в США остановил рассмотрение заявок на альткоин-ETF: как это повлияет на рынок
Шатдаун правительства США заблокировал одобрение заявок на биржевые фонды (ETF) со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), оставив…
Отчет Galaxy Research: кто на самом деле зарабатывает на ажиотаже вокруг мемкоинов
Мемкоины служат точкой входа для новых пользователей в криптоиндустрию, однако основную финансовую выгоду от этого получают не трейдеры, а платформы,…
Павел Дуров — о биткоине за $1 миллион, приватности Telegram и противостоянии с властями
Павел Дуров (Владелец ТГ) уверен, что Биткоин в конечном итоге будет стоить $1 миллион за монету, в то время как…
DogeHash получает $2.5 млн: 500 новых ASIC-майнеров нацелены на прорыв DOGE выше $0.238
Thumzup вкладывает $2.5 миллиона в DogeHash для расширения майнинга Dogecoin, добавляя 500 ригов и наращивая мощность для роста на рынке.Thumzup…
Трейдеры SOL лонгуют в ожидании решения SEC по ETF: вернется ли цена к $250?
Трейдеры SOL восприняли падение до $190 как идеальную возможность для покупки. И поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам США…
Шатдаун в США грозит хаосом: что ждет Биткоин без ключевых данных от ФРС?
Что возможный шатдаун правительства США может означать для БиткоинаНа этой неделе США вновь могут столкнуться с шатдауном — приостановкой работы…
Проект Трампа наносит ответный удар: World Liberty Financial сжигает токены на $1.43 млн для стабилизации рынка
WLFI сжигает 7.89 млн токенов ($1.43 млн) после выкупа на $1.06 млн для сокращения циркулирующего предложения. 99% держателей WLFI одобрили…