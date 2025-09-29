Биток блог - Новости криптовалют, курс биткойна Новости Рейтинг трейдеров 🔥 Курсы криптовалют Мероприятия Скринер Графики
BTC BTC $77843 -5%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
ETH ETH $1539 -11.19%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
XRP XRP $1.9 -9.5%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
BNB BNB $550 -4.37%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
SOL SOL $104 -8.66%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
DOGE DOGE $0.15 -9.71%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
TRX TRX $0.23 -4.76%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
ADA ADA $0.57 -8.88%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
STETH STETH $1532 -12.05%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
TON TON $3 -8.76%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
LINK LINK $11.2 -7.49%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
XLM XLM $0.23 -9.23%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
AVAX AVAX $16.4 -4.64%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
SHIB SHIB $0 -5.35%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
SUI SUI $2 -3.3%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
HBAR HBAR $0.14 -5.48%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
ТОП-3 трейдеры
1
blogger-0
Oboro
Проверен
4.80
4.80
Отзывы 346 Обзор
2
blogger-1
Blockivo
Проверен
4.71
4.71
Отзывы 284 Обзор
3
blogger-2
Прорывная Стратегия
Проверен
4.65
4.65
Отзывы 239 Обзор

Биток.Блог - новостной журнал о перспективных криптовалютах и технологиях. Только самые полезные инструменты, только самые интересные криптовалюты, никакой рекламы скамных монет и сомнительных сервисов. Рассказываем о том, что нам интересно и чем сами пользуемся. Каждый день, для вас, мы пишем актуальные новости, финансовую аналитику и обзоры интересных проектов, делаем полезные крипто - сервисы и ищем возможности для заработка на криптовалютном рынке.

Kovon трейдер и отзывы: сенсация на крипторынке, предсказал взлёт проекта

Криптовалютный рынок продолжает удивлять внезапными взлётами и падениями, и на этот раз в центре внимания оказался Kovon трейдер. По последним новостям, этот известный аналитик и инвестор, который ведёт свой популярный Телеграмм канал, продемонстрировал впечатляющее мастерство, получив значительную прибыль от недавнего пампа малоизвестной до сих пор криптовалюты.

Kovon трейдер и отзывы: сенсация на крипторынке, предсказал взлёт проекта

Лист обзоров

1
blogger-1
Oboro
Проверен
4.80
Отзывы 346 Перейти
2
blogger-2
Blockivo
Проверен
4.71
Отзывы 284 Перейти
3
blogger-3
Прорывная Стратегия
Проверен
4.65
Отзывы 239 Перейти
4
blogger-4
ApexCelestial
Проверен
4.50
Отзывы 2 Перейти
5
blogger-5
Разумные Инвестиции
Не прошел
3.00
Отзывы 3 Перейти
6
blogger-6
Двигатели Дуюнова | Официальный канал
Не прошел
3.00
Отзывы 0 Перейти
7
blogger-7
Прибыльно и точка
На проверке
3.00
Отзывы 3 Перейти
8
blogger-8
Binatas
На проверке
3.00
Отзывы 2 Перейти
9
blogger-9
Андрей Жирнов
Не прошел
3.00
Отзывы 2 Перейти
10
blogger-10
Ssdozon
Не прошел
3.00
Отзывы 2 Перейти
    Популярное за 3 дня

    Популярное: Криптоигра Hamster Kombat: От хомяка до главы биржи
    Криптоигра Hamster Kombat: От хомяка до главы биржи
    Популярное: TradeFuck: инструмент эффективного трейдинга
    TradeFuck: инструмент эффективного трейдинга
    Популярное: Проект Трампа наносит ответный удар: World Liberty Financial сжигает токены на $1.43 млн для стабилизации рынка
    Проект Трампа наносит ответный удар: World Liberty Financial сжигает токены на $1.43 млн для стабилизации рынка
    Популярное: Что такое Aster? Знакомьтесь с DEX на BNB Chain, который бросил вызов Hyperliquid
    Что такое Aster? Знакомьтесь с DEX на BNB Chain, который бросил вызов Hyperliquid
    Популярное: Шатдаун в США грозит хаосом: что ждет Биткоин без ключевых данных от ФРС?
    Шатдаун в США грозит хаосом: что ждет Биткоин без ключевых данных от ФРС?
