Криптовалютный рынок продолжает удивлять внезапными взлётами и падениями, и на этот раз в центре внимания оказался Kovon трейдер. По последним новостям, этот известный аналитик и инвестор, который ведёт свой популярный Телеграмм канал, продемонстрировал впечатляющее мастерство, получив значительную прибыль от недавнего пампа малоизвестной до сих пор криптовалюты.